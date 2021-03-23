Ведутся работы для обеспечения продолжения эксплуатация Сотского рудника: замминистра

Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Лилия Шушанян заверяет, что министерство работает с российской компанией для обеспечения непрерывной эксплуатации Соткского рудника. Как сообщает Арменпресс, об этом замминистра заявила в Национальном Собрании в ответ на вопрос независимого депутата Тагуи Товмасян о судьбе сотрудников рудника.

«С первых дней мы как уполномоченный орган работаем с российской стороной. На данный момент все сделано и сегодня еще делается с интенсивностью еженедельных встреч и дискуссий. Ведутся обсуждения, работа организовывается таким образом, чтобы работа рудника не прекращалась, рудник будет эксплуатироваться не только в течение этих 1-2 месяцев, но и в ближайшие годы, и эксплуатация будет осуществляться согласно букве нашего законодательства», - сказала замминистра.

Депутат отметила, что около 300 сотрудников работу потеряли.

Коснувшись социальной составляющей, Шушанян отметила, что если будет обеспечена бесперебойная работа рудника и производственного процесса основной коллектив продолжит работать. Коснувшись озвученного депутатом количества, замминистра сказала: «И по нашим данным у 280 человек могут быть проблемы с трудоустройством, но на данный момент нельзя озвучивать это количество, потому что они не уволены».

Шушанян заверила, что работа с компанией продолжается, чтобы сохранить основной штат сотрудников.

После Арцахской войны в части Соткского рудника была проведена демаркация. Часть Соткского рудника сейчас находится под контролем Азербайджана.