Из-за строительства водохранилищ в Турции водные ресурсы реки Аракс значительно сократились

Проблема с водными ресурсами в бассейнах рек Аракс и Ахурян обусловлена строительством водохранилищ в Турцией. Заместитель директора ГНКО “Центр гидровоздушного литологического мониторинга” Министерства окружающей среды Левон Азизян на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» отметил, что не случайно, что в Ахурянском водохранилище по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше воды почти на 100 миллионов кубометров.

“Такая же картина и в бассейне реки Аракс. С 2012 года из-за строительства водохранилищ в Турции водные ресурсы реки Аракс уменьшились на 30-40%”, - сказал Левон Азизян.

По словам директора ГНКО “ Центр гидровоздушного литологического мониторинга”, уязвимость водных ресурсов и изменения климата являются серьезной проблемой. С 1994 года наблюдается постоянное повышение температуры.

“Из-за высокой температуры осадки в горах выпадают в основном в виде дождя. У нас бывали годы, когда на высоте от 2 000 до 2 100 метров в зимние месяцы шел дождь. Накопление снега довольно мало. По прогнозам, в 2040 году нас ожидает уязвимость водных ресурсов, снижение примерно на 15%, в 2070 году прогнозируется снижение на 20-25%”, - сказал Левон Азизян. Эксперт призывает экономно расходовать каждую каплю воды, около 2 миллиардов человек в мире имеют проблемы с безопасной водой. Он в общих чертах обрисовал программы обучения и мероприятия, подчеркнув вопрос защиты как водных ресурсов, так и окружающей среды.

Продолжая тему воздействия изменения климата, заместитель директора Центра гидро-аэронавигационного мониторинга Гагик Суренян отметил, что уже несколько лет в Ереване бывает высокая температура.

“У нас по-прежнему температура +40, но климат в Ереване раньше не был таким. Анализируя показатели до 2000 года, мы видим, что в Ереване +40 регистрировалось раз в пять лет. Но в 2018 году было 10, 15, даже 20 дней с температурой: +40, +41, +42 градуса. Конечно, сокращение зеленых насаждений города тоже играет, но это явление наблюдается на всей территории республики”, - сказал Гагик Суренян. Он подчеркнул, что постоянное повышение температуры воздуха приводит к проблемам с водными ресурсами и к вероятности засух.