До 70% поляков отказываются прививаться вакциной AstraZeneca

До 70% поляков отказываются прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca в пунктах вакцинации. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на пресс-конференции в понедельник.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. После EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.

"В субботу во многих пунктах вакцинации уровень отказов достигал 70%", - сказал Дворчик, уточнив, что еще не имеет данных о состоянии дел на понедельник.

При этом он выразил надежду на то, что озвученная недавно позиция Европейского агентства по лекарственным средствам повлияет на опасения людей и убедит их соглашаться на вакцинацию препаратом AstraZeneca.

По последним данным, в Польше вакцинированы от коронавируса более 3,2 миллиона человек первой и почти 1,8 миллиона человек второй дозой вакцины при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями.

До настоящего времени республика получила более 6,5 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.