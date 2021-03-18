Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян выиграл путевку на Олимпийские игры в Токио.

Как сообщает Арменпресс, в полуфинале чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг в Будапеште Арсен Арутюнян встретился с Андреем Яценко из Украины. Армянский борец выиграл со счетом 10: 0, вышел в финал и выиграл путевку на 32-е летние Олимпийские игры.

Спортсмены, вышедшие в финал в этом турнире, получают олимпийские путевки.

До этого у Армении было две олимпийские путевки по борьбе: Артур Алексанян и Карапет Чалян примут участие в Олимпийских играх в Токио.