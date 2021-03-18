Рубен Сафрастян представил несколько замечаний в связи с Московским договором

Советская Россия при желании могла бы в связи с Московским договором вести с Турцией жесткие переговоры, однако этого желания не было.

Как сообщает «Арменпресс», об этом 18 марта в зале заседаний Президиума НАН Армении во время круглого стола, посвященного 100-летию Московского договора, сказал академик НАН, профессор Рубен Сафрастян.

Он отметил, что Московский договор в Армении воспринимается как несправедливый договор, в котором без учета воли армянского народа были определены ее границы.

“Турция пошла на переговоры с Советской Россией, потому что другого выхода не имела. Она этот шаг посчитала наименьшим злом, что именно это соглашение спасет Турцию. Эти переговоры были очень трудными для турецкой стороны, советская сторона понимала, что представляет сверхдержаву, относилась к Турции довольно пренебрежительно. Сделка, которая состоялась, касалась границ Армении, армянского вопроса, она была совершена за счет армянского народа и Армении”, - сказал Сафрастян.