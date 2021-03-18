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Национальный совет христианских церквей призвал власти США заняться вопросом армянских пленных

Национальный совет христианских церквей призвал власти США заняться вопросом армянских пленных

Национальный совет христианских церквей (NCC) призвал Соединенные Штаты немедленно оказать помощь жителям Арцаха, которые в результате развязанной Азербайджаном и Турцией последней войны вынуждены были покинуть свои дома. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении, распространенном Советом.

“Мы призываем Соединенные Штаты вести активные переговоры по возвращению армянских пленных военнослужащих и гражданских лиц, которые в нарушение подписанного 9 ноября 2020 года заявления о прекращении боевых действий все еще продолжают оставаться в заключении. Мы также призываем всех политических и религиозных лидеров на всей территории США  признать Геноцид армян, совершенный в начале 20-го века”, - говорится в заявлении Совета.

Национальный совет христианских церквей приветствовал подписанное 101 членами Конгресса и направленное госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину письмо, отметив, что США должны немедленно заняться вопросами обеспечения продуктами питания, проживания и защиты около 50 000 перемещенных семей.

“Призываем президента Байдена и госсекретаря действовать решительнее и вести переговоры во имя освобождения пленных армянских военнослужащих и гражданских лиц. Хотя в заявлении о прекращении боевых действий предусматривалось, что Азербайджан должен освободить всех армянских военнопленных и гражданских лиц, однако эта страна отказывается это сделать”,- подчеркнул Национальный совет христианских церквей, отметив, что около 200 армян продолжают оставаться в плену. При этом многие из них были взяты в плен после окончания боевых действий.

Национальный совет христианских церквей осудил также и факты уничтожения церквей и других религиозных памятников, отметив, что Азербайджан обязан защищать культурное наследие.

“Поскольку армян все еще депортируют и убивают, мы призываем президента сдержать свое обещание и 24 апреля 2021 года официально признать Геноцид армян”, - говорится в заявлении Национального совета христианских церквей.


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