Национальный совет христианских церквей призвал власти США заняться вопросом армянских пленных

Национальный совет христианских церквей (NCC) призвал Соединенные Штаты немедленно оказать помощь жителям Арцаха, которые в результате развязанной Азербайджаном и Турцией последней войны вынуждены были покинуть свои дома. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении, распространенном Советом.

“Мы призываем Соединенные Штаты вести активные переговоры по возвращению армянских пленных военнослужащих и гражданских лиц, которые в нарушение подписанного 9 ноября 2020 года заявления о прекращении боевых действий все еще продолжают оставаться в заключении. Мы также призываем всех политических и религиозных лидеров на всей территории США признать Геноцид армян, совершенный в начале 20-го века”, - говорится в заявлении Совета.

Национальный совет христианских церквей приветствовал подписанное 101 членами Конгресса и направленное госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину письмо, отметив, что США должны немедленно заняться вопросами обеспечения продуктами питания, проживания и защиты около 50 000 перемещенных семей.

“Призываем президента Байдена и госсекретаря действовать решительнее и вести переговоры во имя освобождения пленных армянских военнослужащих и гражданских лиц. Хотя в заявлении о прекращении боевых действий предусматривалось, что Азербайджан должен освободить всех армянских военнопленных и гражданских лиц, однако эта страна отказывается это сделать”,- подчеркнул Национальный совет христианских церквей, отметив, что около 200 армян продолжают оставаться в плену. При этом многие из них были взяты в плен после окончания боевых действий.

Национальный совет христианских церквей осудил также и факты уничтожения церквей и других религиозных памятников, отметив, что Азербайджан обязан защищать культурное наследие.

“Поскольку армян все еще депортируют и убивают, мы призываем президента сдержать свое обещание и 24 апреля 2021 года официально признать Геноцид армян”, - говорится в заявлении Национального совета христианских церквей.