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Состоится встреча Никола Пашиняна и Гагика Царукяна

Состоится встреча Никола Пашиняна и Гагика Царукяна

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и руководителя парламентской фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна намечена на 18 марта. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

“Встреча премьер-министра и Гагика Царукяна запланирована на сегодня”, - сказала Геворкян.


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