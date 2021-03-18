Противостояние Греции и Турции продолжается

Турция всячески пытается затянуть петлю вокруг Греции. И поэтому она пытается найти общий язык и сотрудничество со всеми странами, которые могут стать союзниками Греции. В частности, 15 марта Турция направила дипломатическую ноту посольствам Греции и Израиля, а также делегации ЕС, в которой говорилось, что на ее материковой части в Восточном Средиземноморье без разрешения правительства Турции не следует предпринимать никаких действий. Основанием для этого послужил Меморандум о взаимопонимании, подписанный 8 марта Израилем, Грецией и греческой администрацией Кипра, который получил поддержку ЕС в рамках проекта “EuroAsia Interconnector”. Проект “EuroAsia Interconnector” подводным кабелем соединяет энергосистему этих трех сторон. В дипломатической ноте было указано, что кабель проходит под территориальными водами Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком заявил, что Турция продолжит отстаивать свои интересы в регионе Восточного Средиземноморья и не пойдет на уступки. Продолжая тему Восточного Средиземноморья, Эрдоган напомнил о недавних совместных военных учениях Саудовской Аравии и Греции, отметив, что Греция направила Турции запрос на закупку дронов у Саудовской Аравии. Следует отметить, что в последнее время Турция последовательно дружеские отношения пытается придать и турецко-египетским отношениям, по крайней мере, в плане риторики. Эрдоган не исключает возможности возобновления дипломатических отношений с Египтом. “Египетский народ не может противостоять нам. Мне кажется, что недавние шаги египетского руководства на самом деле временные и являются ошибкой”, - цитирует слова Эрдогана агентство “Anadolu”.

И все это происходит в контексте 62-го раунда предварительных переговоров между Грецией и Турцией, прошедшего в Афинах 16-17 марта. В рамках политических консультаций между двумя странами Греция хочет обсуждать лишь вопрос о разграничении морских зон в соответствии с международным правом и, в частности, с Конвенцией ООН по морскому праву. Тем временем Турция пытается выставить в повестку дня все свои требования, включая и демилитаризацию ряда греческих островов. Турция обвиняет Грецию в милитаризации некоторых островов, и это в том случае, когда она сама движется по пути сверхмилитаризации. Отметим, что предыдущий раунд переговоров прошел в Стамбуле 25 января. Это были первые прямые переговоры после пятилетнего перерыва.

Контакты между этими двумя странами по спорным вопросам уже много лет находятся на стадии “предварительных переговоров”. В таких контактах нет строгой повестки дня и соглашения не подписываются. Стороны пытаются найти общий язык, чтобы привести их к нормальным переговорам. По окончании таких контактов никаких официальных объявлений не делается. Греческая сторона неоднократно подчеркивала, что в результате таких контактов она хочет найти точки соприкосновения для официальных переговоров. Есть сообщения, что турецкая сторона хотела изменить ход переговоров, например, организовать встречу с участием высокопоставленных лиц, которая изменила бы характер этой встречи, но греческая сторона не согласилась с таким развитием событий. Получается, что Турция существующие споры хочет разрешить со своей повесткой дня, и как можно скорее и при помощи угрозы силы, а Греция хочет сдержать ее путем переговоров и дипломатических контактов и выиграть время, чтобы приобрести союзников и достаточное количество вооружения.

Лусине МХИТАРЯН