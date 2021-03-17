Французский режиссер Ален Франсон получил тяжелое ножевое ранение

Неизвестный напал на французского театрального режиссера Алена Франсона в среду в городе Монпелье. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, режиссер получил тяжелое ножевое ранение.

По данным агентства, нападение на 76-летнего Франсона произошло на улице неподалеку от отеля в исторической части города, где он проживает. В результате удара у режиссера задета сонная артерия, его доставили в больницу.

Нападавший скрылся с места инцидента, полиция ведет его поиск.

Ален Франсон поставил несколько десятков спектаклей в различных театрах Франции, несколько раз удостаивался высшей театральной премией "Мольер".