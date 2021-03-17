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Парламентарии Арцаха встретились с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным

Парламентарии Арцаха встретились с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным

Находящиеся с рабочим визитом в Российской Федерации депутаты Национального собрания Арцаха Гегам Степанян и Давид Мелкумян встретились с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным. Об этом сообщил Арменпресс Давид Мелкумян.

Депутаты Национального собрания Арцаха обсудили с российским коллегой текущую ситуацию в Арцахе, гуманитарные проблемы и вопросы безопасности в регионе. 

«В ходе встречи мы подчеркнули важность шагов по активизации всестороннего сотрудничества между Арцахом и Россией, включая не только безопасность, но также политическую, экономическую, образовательную и культурную сферы», - сказал Мелкумян.


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