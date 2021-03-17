Будет снято ограничение срока, рассчитанного на уход за ребенком-инвалидом

По предложению Министерства труда и социальных вопросов Армении в трудовом стаже пересматривается порядок учета срока ухода за ребенком-инвалидом. В связи с этим министерство внесло в обращение проект изменений. По действующему закону стаж для родителей, ухаживающих за ребенком-инвалидом, рассчитан на 10 лет.

На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс заместитель министра по социальным вопросам Давид Хачатрян отметил, что проектом изменений и дополнений в Закон “О государственных пенсиях” предлагается снять ограничения на срок ухода и рассчитывать его до достижения ребенка совершеннолетия.

“После принятия проекта родителям-опекунам ребенка с инвалидностью, при достижения пенсионного возраста, эти годы будут прибавляться в стаж. Что касается уже оформивших пенсию пенсионеров, которые ухаживали за ребенком с инвалидностью с молодого возраста, стаж которых исчисляется до 10 лет, то в результате пересмотра и перерасчета они получат эту разницу”, - сказал Давид Хачатрян. Пенсионер должен подать соответствующее заявление о перерасчете. По статистике за детьми-инвалидами ухаживали около 600 пенсионеров. 150 из них были опекунами более 10 лет, что не было учтено. В результате перерасчета разница в пенсии может составить до 11 000 драмов.

Давид Хачатрян отметил, что руководство министерства поставило задачу провести реформы. Делать хотя бы небольшие шаги, чтобы они оказали определенное влияние на качество жизни человека.