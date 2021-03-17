Российские миротворцы в Арцахе продолжают обезвреживание обнаруженных взрывоопасных предметов

Военнослужащие инженерного подразделения миротворческого контингента России продолжает работы по уничтожению взрывоопасных предметов, обнаруживаемых на территории Республики Арцах.

За минувшие сутки военнослужащие на специальном полигоне “Балиджа” уничтожили около 120 взрывоопасных предметов, в том числе мины и артиллерийские снаряды различного калибра. Уничтожение осуществляется путем взрывания, во время взрывных работах обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

Ежедневно к обезвреживанию взрывоопасных предметов привлекаются почти 10 военнослужащих российского миротворческого контингента.