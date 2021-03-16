Глава МИД Арцаха встретился с действующим председателем ОБСЕ 

Находящийся с рабочим визитом в Армении министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 16 марта встретился в Ереване с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Во встрече принимали участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, постоянный представитель Республики Арцах в Республике Армения Сергей Газарян и другие официальные лица.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Давид Бабаян подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ с целью всеобъемлющего и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Давид Бабаян также представил действующему председателю ОБСЕ гуманитарные последствия 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном при поддержке Турции и международных террористов против Арцаха. Министр иностранных дел Республики Арцах назвал безотлагательной задачей незамедлительное возвращение на родину удерживаемых в Азербайджане всех армянских военнопленных и гражданских лиц. Давид Бабаян отметил недопустимость использования страдания людей, как тех, кто находится в плену, так и их родных, в качестве предмета политического торга. Глава МИД Арцаха призвал действующего председателя ОБСЕ приложить все необходимые усилия, чтобы добиться от Азербайджана беспрекословного соблюдения взятых на себя обязательств по международному гуманитарному праву.

Давид Бабаян выразил надежду, что международное сообщество окажет поддержку Арцаху в решении таких насущных проблем как оказание помощи перемещенным в результате войны людям и сохранение армянского культурного наследия на захваченных Азербайджаном территориях.