ЦБ Армении на 2021 год прогнозирует экономический рост в 1,4%: индекс был пересмотрен

Центральный банк Армении пересмотрел и снизил прогнозируемый ранее показатель экономического роста на 2021 год. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 16 марта заявил председатель ЦБ Мартин Галстян.

“Мы пересмотрели показатель экономического роста. Если раньше, согласно нашим оценкам, экономический рост в Армении в 2021 году должен был быть 2%, то сейчас, по нашим оценкам, он составит 1,4%, - сказал Галстян.

Он обусловил это, в основном, ослаблениями, описанными и зафиксированными в некоторых отраслях экономики в течение четвертого квартала прошлого года и в первом квартале этого года. В частности, в отраслях промышленности, услуг, сельского хозяйства есть определенные сокращения. Поэтому, согласно прогнозам ЦБ, экономический рост согласно показателям, полученным на данный момент, составляет 1,4%.