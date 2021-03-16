Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Давид Григорян назначен заместителем председателя Комитета по градостроительству. Как передает «Арменпресс», это решение опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 4 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Давид Григорян назначен заместителем председателя Комитета по градостроительству”, - говорится в сообщении правительства.