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Давид Григорян назначен заместителем председателя Комитета по градостроительству

Давид Григорян назначен заместителем председателя Комитета по градостроительству

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Давид Григорян назначен заместителем председателя Комитета по градостроительству. Как передает «Арменпресс», это решение опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 4 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Давид Григорян назначен заместителем председателя Комитета по градостроительству”, - говорится в сообщении правительства.


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