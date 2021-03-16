Против Азербайджана по вопросу 188 армянских пленных приняты промежуточные меры: Анна Нагдалян

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила на заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что Азербайджан, согласно своим обязательствам, передал армянской стороне всех военнопленных, взятых в плен в ходе и после военных действий. «Арменпресс» представляет вопрос по поводу заявления главы МИД Азербайджана и ответ пресс-секретаря МИД Армении.

Вопрос: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе брифинга по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде отметил, что Азербайджан, согласно своим обязательствам, передал армянской стороне всех военнопленных, попавших в плен в ходе военных действий и после них. Пожалуйста, прокомментируйте это объявление.

Ответ: Это очередная ложь азербайджанской стороны, касающаяся этого актуального гуманитарного вопроса. Заявление главы МИД Азербайджана противоречит заявлениям другим соответствующих органов этой страны, которые подтвердили факт нахождения десятков армянских военнопленных в Азербайджане, захваченных как во время боевых действий, так и после установления режима прекращения огня.

Азербайджан информацию об армянских военнопленных не предоставляет в Европейский суд по правам человека, который занимается этим вопросом в рамках межгосударственного дела “Армения против Азербайджана”. Суд недавно решил уведомить об этом Комитет министров Совета Европы, подчеркнув, что Азербайджан неоднократно нарушал сроки, установленные Европейским судом, и не предоставил полной информации. В настоящее время против Азербайджана по вопросу 188 армянских пленных приняты промежуточные меры. Я должна подчеркнуть, что невыполнение промежуточных мер равносильно нарушению Европейской конвенции о правах человека.

Добавлю также, что 8-е положение заявления от 9 ноября 2020 года относится ко всем военнопленным и другим лицам, оказавшимся в статусе заложников, и подобными заявлениями азербайджанская сторона доказывает, что она намеренно не выполняет это положение трехстороннего заявления.

Содержание армянских пленных в статусе заложников подрывает реализацию договоренностей, изложенных в трехстороннем заявлении.