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Российскими миротворцами в Арцахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 656 га территории

Российскими миротворцами в Арцахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 656 га территории

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, всего всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 656 га территории, 517 км дорог, 1 592 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружен и обезврежен 25 191 взрывоопасный предмет.
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