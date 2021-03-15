Российскими миротворцами в Арцахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 656 га территории

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

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Арменпресс

со ссылкой на официальный сайт МО РФ, всего всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 656 га территории, 517 км дорог, 1 592 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружен и обезврежен 25 191 взрывоопасный предмет.