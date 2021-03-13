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Мане Геворкян озвучила причину неприглашения Защитника прав человека на заседания правительства

Мане Геворкян озвучила причину неприглашения Защитника прав человека на заседания правительства

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян объяснила, почему защитника прав человека Армана Татояна отныне не будут приглашать  аседания правительства. 

В беседе с  Арменпресс  Геворкян отметила, что причиной такого решения стала неявка Татояна на  заседания правительства в течение длительного  времени. 

«Армана Татояна  приглашали на заседания правительства. С какого-то момента г-н Татоян, будучи  приглашенным, перестал  являться, вместо себя направляя другого человека из Офиса Защитника прав человека. Эта практика продолжалась долгое время. Аппарат правительства проинформировал сотрудников аппарата Защитника прав человека о том, что на заседания правительства  приглашается именно Защитник прав человека, а не другое лицо. После этого  место г-на Татояна постоянно оставалось незанятым. Затем, учитывая изменение состава участников заседаний, а также личную инициативу Армана Татояна не участвовать в заседаниях правительства, последний не  приглашался на другие заседания», - сказала Геворкян. 

Пресс-секретарь премьер-министра добавила, что у Армана Татояна есть все возможности и все платформы, чтобы высказать свои замечания и свою озабоченность,  или  же представить их исполнительному органу. И правительству непонятна мотивация последнего делать скороспелые и манипулятивные заявления.


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