Мане Геворкян озвучила причину неприглашения Защитника прав человека на заседания правительства

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян объяснила, почему защитника прав человека Армана Татояна отныне не будут приглашать аседания правительства.

В беседе с Арменпресс Геворкян отметила, что причиной такого решения стала неявка Татояна на заседания правительства в течение длительного времени.

«Армана Татояна приглашали на заседания правительства. С какого-то момента г-н Татоян, будучи приглашенным, перестал являться, вместо себя направляя другого человека из Офиса Защитника прав человека. Эта практика продолжалась долгое время. Аппарат правительства проинформировал сотрудников аппарата Защитника прав человека о том, что на заседания правительства приглашается именно Защитник прав человека, а не другое лицо. После этого место г-на Татояна постоянно оставалось незанятым. Затем, учитывая изменение состава участников заседаний, а также личную инициативу Армана Татояна не участвовать в заседаниях правительства, последний не приглашался на другие заседания», - сказала Геворкян.

Пресс-секретарь премьер-министра добавила, что у Армана Татояна есть все возможности и все платформы, чтобы высказать свои замечания и свою озабоченность, или же представить их исполнительному органу. И правительству непонятна мотивация последнего делать скороспелые и манипулятивные заявления.