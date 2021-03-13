Армен Саркисян встретится с лидерами фракций НС «Мой шаг» и «Просвещенная Армения»

В рамках инициированных им консультаций 13 марта президент Республики Армения Армен Саркисян встретится с Лилит Макунц — руководителем фракции Национального Собрания «Мой шаг» и Эдмоном. Марукяном — руководителем фракции «Просвещенная Армения».

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Ранее в аппарате президента Республики Армения сообщили, что президент Армен Саркисян 13 марта встретится с премьер-министром Николом Пашиняном.