Армен Саркисян встретится с лидерами фракций НС «Мой шаг» и «Просвещенная Армения»
12:35, 13 Март, 2021
В рамках инициированных им консультаций 13 марта президент Республики Армения Армен Саркисян встретится с Лилит Макунц — руководителем фракции Национального Собрания «Мой шаг» и Эдмоном. Марукяном — руководителем фракции «Просвещенная Армения».
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.
Ранее в аппарате президента Республики Армения сообщили, что президент Армен Саркисян 13 марта встретится с премьер-министром Николом Пашиняном.
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