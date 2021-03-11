Президент Армении о содействие международных партнеров в вопросе пленных и без вести пропавших

По инициативе эстонской стороны Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента.

Президент Эстонии поинтересовалась состоянием здоровья Президента Армена Саркисяна и пожелала ему полного выздоровления.

Президенты Саркисян и Кальюлайд обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, обсудили эпидемическую ситуацию в обеих странах и вопросы борьбы с COVID-19 и меры по ее предотвращению.

Собеседники коснулись и реалий, создавшихся после войны, возникших новых вызовов и ряда других гуманитарных вопросов. Президент Саркисян ключевым вопросом назвал вопрос возвращения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, а также поиски пропавших без вести, подчеркнув, что наша страна рассчитывает на поддержку международных партнеров в решении этих важных вопросов. В то же время президент Армен Саркисян выразил обеспокоенность позицией Евросоюза и Североатлантического альянса в послевоенный период.