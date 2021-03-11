В Армении подтверждено 748 новых случаев COVID-19, вылечились 182 заболевших

По состоянию на 11:00 11 марта в Армении всего подтверждено 176 286 случаев COVID-19, 165 441 заболевших вылечились, есть 3 239 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении сообщается, что на данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 772 пациента. Всего проведено 761 945 тестов

Таким образом, за последние сутки проведено 4 285 тестов, из которых подтверждено 748 новых случаев COVID-19, вылечились 182 заболевших, есть 2 летальных исхода.

Зафиксировано 834 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.