Генерал-лейтенант Степан Галстян назначен врио начальника ГШ ВС
Согласно приказу министра обороны Армениии Вагаршака Арутюняна, в целях обеспечения нормальной деятельности Генерального штаба в условиях вакансии должности начальника Генерального штаба ВС Армении, заместитель начальника Генштаба ВС генерал-лейтенант Степан Галстян назначен врио начальника ГШ ВС. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 20:48 Вице-премьер провел обсуждение на тему предоставления услуг по принципу “одного окна”
- 20:24 Министры обороны Армении и РФ обсудили вопросы военного сотрудничества
- 20:20 Генерал-лейтенант Степан Галстян назначен врио начальника ГШ ВС
- 19:41 Премьер-министр провел совещание с высшим офицерским составом ВС
- 19:37 Действующий председатель ОБСЕ в ближайшее время посетит Армению и Азербайджан
- 19:24 Граждане больше всего хотят внутренних реформ, стабильности и доверяют правительству: опрос
- 19:04 Президент пригласил на встречу премьера, лидеров парламентских сил и лидеров оппозиции
- 17:50 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 17:36 Президент Республики Арцах наградил группу военнослужащих
- 17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-03-21
- 17:34 Азиатские индексы выросли - 10-03-21
- 17:33 В Мартуни и Варанде найдено еще 6 тел
- 17:18 Никол Пашинян встретился с командованием Вооруженных сил
- 17:15 Президент Арцаха принял директора Национального центра обеспечения качества образования
- 16:52 Президент еще не принял решение об утверждении назначения начальника ГШ, у него на это три дня
- 16:35 СМИ: США могут смягчить санкции в отношении Ирана только после начала переговоров
- 16:34 6-й участок Кольцевого парка осенью предстанет в законченном виде
- 16:21 «Сила одного драма» подводит итоги очередной программы и объявляет имя следующего бенефициара.
- 15:59 Представитель Армении в ЕСПЧ и посол Германии обсудили шаги по возвращению армянских военнопленных
- 15:49 В России за сутки выявили 9 079 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 1 октября
- 15:31 Проект создания Высшей школы шахматного мастерства удостоился положительного заключения
- 15:27 Торги на бирже принесли Илону Маску $25 млрд за сутки
- 15:23 Марукян подписание с Пашиняном меморандума посчитал преждевременным
- 15:07 Индия планирует через территорию Армении Индийский океан связать с Евразией
- 14:39 Армения будет в зоне влияния мощного циклона, температура воздуха резко понизится
14:49, 07.03.2021
Просмотрели 1643 раз Азербайджан и Турция должны быть привлечены к ответственности: Бадасян на XIV Конгрессе UNODC
21:21, 05.03.2021
Просмотрели 1450 раз Армянский миротворческий контингент вернулся из Афганистана
14:28, 06.03.2021
Просмотрели 1426 раз Ссора подростков в Гаваре закончилась поножовщиной
17:51, 05.03.2021
Просмотрели 1270 раз Бундестаг ФРГ лишил иммунитета депутата в связи с азербайджанской аферой
16:05, 06.03.2021
Просмотрели 1023 раз Почему был остановлен проект по производству бронетехники в Армении? Подробности от Ваана Керобяна