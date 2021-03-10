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Генерал-лейтенант Степан Галстян назначен врио начальника ГШ ВС

Генерал-лейтенант Степан Галстян назначен врио начальника ГШ ВС

Согласно приказу министра обороны Армениии Вагаршака Арутюняна, в целях обеспечения нормальной деятельности Генерального штаба в условиях вакансии должности начальника Генерального штаба ВС Армении, заместитель начальника Генштаба ВС генерал-лейтенант Степан Галстян назначен врио начальника ГШ ВС. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.


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