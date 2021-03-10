Согласно приказу министра обороны Армениии Вагаршака Арутюняна, в целях обеспечения нормальной деятельности Генерального штаба в условиях вакансии должности начальника Генерального штаба ВС Армении, заместитель начальника Генштаба ВС генерал-лейтенант Степан Галстян назначен врио начальника ГШ ВС. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.