Действующий председатель ОБСЕ в ближайшее время посетит Армению и Азербайджан
19:37, 10 Март, 2021
Министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в ближайшее время посетит Армению и Азербайджан. Как сообщает Арменпресс, об этом Линде написала в своем микроблоге в Twitter.
«Полезный брифинг с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя МГ ОБСЕ Каспршиком по поводу моего предстоящего визита в Азербайджан и Армению», - написала Линде.
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