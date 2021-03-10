Действующий председатель ОБСЕ в ближайшее время посетит Армению и Азербайджан

Министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в ближайшее время посетит Армению и Азербайджан. Как сообщает Арменпресс, об этом Линде написала в своем микроблоге в Twitter.

«Полезный брифинг с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя МГ ОБСЕ Каспршиком по поводу моего предстоящего визита в Азербайджан и Армению», - написала Линде.