Президент пригласил на встречу премьера, лидеров парламентских сил и лидеров оппозиции

Президент Армении Армен Саркисян пригласил премьер-министра, лидеров парламентских фракций и лидеров Движения за спасение отечества на встречу в резиденции президента 13 марта, в 12:00 часов, для поиска взаимоприемлемых решений выхода из кризиса и обсуждения внутриполитической ситуации в стране.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в заявлении президента отмечается:

“Политический кризис в стране продолжается, ситуация остается напряженной, что может иметь непредсказуемые, необратимые последствия для нашего государства.

Проблем много, для их решения требуются срочные системные изменения, в том числе конституционные и законодательные.

Свою позицию неоднократно выражали и правительство, и парламентские, и внепарламентские политические силы. Однако отсутствует взаимопонимание и желание идти друг другу навстречу. Более того, участились призывы к нетерпимости.

В нынешней ситуации моей единственной целью было и остается уберечь страну от сотрясений и предотвратить такую ситуацию, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

Исходя из интересов государства и народа, разрешение ситуации отныне является неотложным велением.

Руководствуясь национальными и общенациональными интересами и с целью обсуждения сложившейся ситуации, поиска взаимоприемлемых решения по выходу из кризиса, приглашаю премьер-министра Республики, лидеров парламентских фракций, лидеров Движения за спасение отечества на встречу в президентской резиденции 13 марта, в 12:00.

Я подтверждаю свою убежденность в том, что единственный способ урегулировать разногласия - это переговоры и диалог, а единственный путь для развития Армении и Арцаха - это объединение усилий и возможностей всех нас”.