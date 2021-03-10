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Никол Пашинян встретился с командованием Вооруженных сил

Никол Пашинян встретился с командованием Вооруженных сил

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с командованием Вооруженных сил. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

Премьер-министр сообщил, что выступил с речью, которая будет опубликована позже.

Премьер-министр Армении также опубликовал небольшой видеоматериал.


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