Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с командованием Вооруженных сил. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

Премьер-министр сообщил, что выступил с речью, которая будет опубликована позже.

Премьер-министр Армении также опубликовал небольшой видеоматериал.