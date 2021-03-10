В Ереване в ближайшее время пройдет субботник

В ближайшее время в ущелье реки Раздан пройдет субботник. Инициатива принадлежит общественной некоммерческой организации мэрии Еревана “Озеленение и охрана окружающей среды”.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре Арменпресс, директор организации Ара Агаян сказал, что дата субботника будет уточнена в ближайшие дни.

“В наши планы входит очистка Разданского ущелья. Мы очень ценим его как уникальную зеленую зону Еревана. Регулярных работ по уборке там не проводится, поэтому проводить такие субботники нужно несколько раз в году. Необходимо очистить Разданское ущелье от мусора, накопившегося за год”, - сказал Ара Агаян.

Ара Агаян сообщил, что мусор будет рассортирован на месте, пластик и стекло будут отделены. Он призвал всех желающих ереванцев принять активное участие в этой благотворительной деятельности.