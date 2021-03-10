Оник Гаспарян обратился в Административный суд: обращение

Оник Гаспарян, 10 марта силой права освобожденный с должности начальника Генштаба Вооруженных сил Армении, написал обращение. Как передает Арменпресс, обращение от его имени опубликовал начальник отдела информации ГШ Самвел Асатрян.

В послании Гаспарян напомнил, что 10 марта 2021 года на официальном сайте Правительства Республики Армения было опубликовано заявление Премьер-министра республики о том, что он силой права освобожден с должности начальника Генштаба ВС Армении.

“Моя позиция остается неизменной: как опубликованное заявление, так и весь процесс освобождения с должности антиконституционны, что в очередной раз подтверждает, что благоприятное для Родины разрешение существующего кризиса, можно обеспечить исключительно в результате отставки Премьер-министра республики и внеочередных парламентских выборов”, - заявил Гаспарян.

По его словам, для обеспечения верховенства Конституции и права и реализации силы исключительно на основе права, он обратился в Административный суд Армении.

“Я продолжу свою службу Родине и армянскому народу в ином статусе.

Уважаемые генералы, офицеры и солдаты, исключительная миссия Вооруженных сил - обеспечение безопасности Родины, поэтому призываю Вас продолжать Вашу самоотверженную и патриотическую службу во благо Родине и народу и во имя развития Вооруженных сил и усиления Армении и Арцаха”, - отметил Оник Гаспарян.