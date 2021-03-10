Улицы Баграмяна и Демирчяна перекрыты: Сторонники Движения за спасение Родины ночевали у входа в НС

“Движение спасения Родины” намерено продолжать внутриполитическую борьбу с новым размахом. Как сообщает Арменпресс, на странице Движения в социальной сети Facebook сообщается, что входы в здание Национального собрания перекрыты. Перекрыты и улицы Баграмяна и Демирчяна.

Сторонники оппозиционного движения ночевали у здания Национального собрания. Вечером 9 марта член движения Ишхан Сагателян призвал участников митинга поставить палатки и на улице Демирчяна, чтобы не дать депутатам войти в здание Национального собрания, добавив, что “им там нечего делать”.

Сторонники движения требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 9 марта в связи с истечением юридических процедур увольнения начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна, было принято решение заблокировать вход в Национальное собрание. Президент Армен Саркисян решил не подписывать представленный Премьер-министром проект указа, при этом у Президента еще 9 марта была возможность оспорить конституционность проекта указа в Конституционном суде, но Саркисян не обратился в Конституционный суд. Соответственно, утром 10 марта Премьер-министр объявил об освобождении Оника Гаспаряна с должности силой права.