Армен Саркисян не был в Баку:  опровержение Аппарата Президента

Управление по связям с общественностью Аппарата Президента Армении опровергает муссируемую в некоторых СМИ информацию о том, что президент Армении Армен Саркисян 17-го ноября был в Баку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат Президента Армении.

“Муссируемая в некоторых СМИ информация, что президент Армен Саркисян 17 ноября был в Баку, является очевидной ложью и дезинформацией. Президент Саркисян ни в этот день, ни в какой-либо другой не бывал в Баку.

17 ноября 2020 года Президент Армен Саркисян в рамках встреч, предусмотренных его рабочим графиком в Армении, в Ереване в резиденции Президента Республики, принимал новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Канады в Армении Элисон Мери Леклер. Она вручила Президенту Саркисяну верительные грамоты.

Призываем наших коллег воздерживаться от распространения нелепой, заведомо ложной информации и ложных заявлений лиц неизвестного происхождения”, - говорится в опровержении аппарата.