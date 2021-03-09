Прокуратура изучает публикации, касающиеся представителя ЮНИСЕФ в Армении

Прокуратура не располагает информацией о шпионаже представителя ЮНИСЕФ в Армении Мэриан Кларк-Хаттинг в пользу Азербайджана и Великобритании, но изучает касающиеся ее публикации. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» заявила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

“По данному факту уголовного дела не заведено. Авторы публикации, если они обладают определенной информацией, обязаны передать ее в правоохранительные органы. Прокуратура изучает эти публикации”, - сказала Хачатрян.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала решение правительства Армении о прекращении полномочий Мэриан Кларк-Хаттинг в качестве представителя UNICEF в Армении, отметив, что упущения в деле реализации полномочий своего мандата и не партнерский стиль работы представителя UNICEF в Армении Мэриан Кларк-Хаттинг, для армянской стороны представляли проблемы.

В СМИ распространилась информация о том, что глава Армянского офиса ЮНИСЕФ проводила шпионаж в пользу Азербайджана и Великобритании.