Премьер ознакомился с работами по реконструкции Гаварской средней школы № 2

Премьер-министр Никол Пашинян 9 марта посетил Гегаркуникскую область.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата Премьер-министра Армении.

Премьер-министр в сопровождении министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна, министра образования, науки, культуры и спорта Ваграма Думаняна, губернатора Гегаркуника Гнела Саносяна посетил среднюю школу № 2 и ознакомился с работами по реконструкции.

Старое здание школы было построено в 1967 году. В результате проведенных в 2016 году исследований выяснилось, что здание находится в аварийном и крайне опасном для проведения занятий состоянии. Все внутренние стены потрескались, даже бывали случаи обрушений. В результате было принято решение полностью перестроить школу, и строительство было завершено к концу 2020 года.

При строительстве было использовано до 580 тонн железной арматуры, школа перестроена в соответствии с последними сейсмическими требованиями на случай землетрясения силой до 9 баллов.

Новое здание школы построено в рамках “Программы повышения сейсмической безопасности школ”, осуществляемой Фондом территориального развития Армении. Инвестиции правительства и Азиатского банка развития составили 1 млрд 380 млн драмов.

Школа во время строительства работала по другому адресу. На данный момент в школе имени Папина Гандиляна 422 ученика, и после ввода в эксплуатацию нового здания это число может увеличиться. Она рассчитана на 576 учащихся.

Новое здание адаптировано и для учащихся с ограниченными физическими возможностями, имеет лифт, оборудованные учебные классы, конференц-зал, тренажерный зал, лаборатории.