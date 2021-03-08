ЕС четко заявил о необходимости немедленного решения проблемы армянских пленных: посол ЕС

Глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин затронула проблему армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, подчеркнув необходимость немедленного решения этого вопроса.

«Европейский Союз очень четко изложил свою позицию и выступило с заявлением, в котором содержится призыв к немедленному решению проблемы. Оно также было представлено Совету ООН по правам человека », - сказала Арменпресс посол Андреа Викторин.

Ранее ЕС призвал Азербайджан немедленно освободить всех удерживаемых армян, заявив, что это поможет укрепить доверие между двумя странами, что может способствовать установлению прочного мира в регионе.