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ЕС четко заявил о необходимости немедленного решения проблемы армянских пленных: посол ЕС

ЕС четко заявил о необходимости немедленного решения проблемы армянских пленных: посол ЕС

Глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин затронула проблему армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, подчеркнув необходимость немедленного решения этого вопроса.

«Европейский Союз очень четко изложил свою позицию и выступило с заявлением, в котором содержится призыв к немедленному решению проблемы. Оно также было представлено Совету ООН по правам человека », - сказала Арменпресс посол Андреа Викторин.

Ранее ЕС призвал Азербайджан немедленно освободить всех удерживаемых армян, заявив, что это поможет укрепить доверие между двумя странами, что может способствовать установлению прочного мира в регионе.


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