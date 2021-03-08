Посол Армении и иранский парламентарий обсудили возможные региональные развития 

Посол Армении в Исламской Республике Иран Арташес Туманян и председатель комиссии парламента Ирана по вопросам национальной безопасности и внешней политике Моджтаба Зольнур обсудили сложившуюся после войны ситуацию в Нагорном Карабахе и возможные развития в регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница посольства Армении в Иране в Facebook.

В ходе встречи посол Туманян подробно представил итоги сложившуюся в регионе после карабахской войны ситуацию и вызовы, стоящие перед Арменией.

Посол Туманян коснулся тенденций развития армяно-иранских отношений в условиях нынешних региональных реалий, необходимости уточнения направлений взаимовыгодного сотрудничества, программ и их активной реализации.

Зольнур рассказал о предпринятых Ираном в послевоенный период шагах, а также о возможном развитии региональной ситуации.

Собеседники подчеркнули, что дальнейшее укрепление связей между Арменией и Ираном, углубление всестороннего и эффективного сотрудничества отвечает интересам обеих дружественных стран, а также необходимости установления мира и стабильности в регионе.