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Фрэнк Паллоне рассказал в администрации президента США о содержащихся в Азербайджане пленных армянах

Фрэнк Паллоне рассказал в администрации президента США о содержащихся в Азербайджане пленных армянах

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Член Палаты представителей США, сопредседатель фракции Конгресса по делам Армении Фрэнк Паллоне затронул вопрос армянских пленных на своей странице в Twitter. Как сообщает «Арменпресс», Паллоне написал, что в Азербайджане допущены грубые нарушения прав человека.

«Во время конфликта в прошлом году (44-дневная война в Арцахе) Азербайджан допустил грубые нарушения прав человека. Они продолжают удерживать сотни армян, тем самым нарушая международное право. Я лично разговаривал с администрацией Байдена (президента США Джо Байдена), чтобы немедленно решить эти вопросы», - написал Фрэнк Паллоне.


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