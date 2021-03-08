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Поиск пропавших без вести отменен из-за непогоды

Поиск пропавших без вести отменен из-за непогоды

СТЕПАНАКЕРТ, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Поисковые работы в южной части Арцаха (районы, контролируемые Азербайджаном) были отменены из-за плохой видимости из-за тумана. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, пояснив, что в таком случае работа не дает результатов. В хорошую погоду поиски продолжатся завтра, 9 марта.

После прекращения огня были обнаружены тела 1490 военнослужащих и мирных жителей.


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