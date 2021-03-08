COVID-19. В Армении зарегистрировано 337 случаев заражения и 170 выздоровевших и 4 летальных исхода

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 8 марта в Армении подтверждено 175 016 случаев заболевания коронавирусом, из которых 164 954 вылечены и 3225 умерли. В настоящее время фактическое лечение от коронавируса получают 6008 пациентов. Всего было проведено 753 705 тестов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Минздраве РА.

По данным источника, 7 марта было проведено 2465 анализов, которые подтвердили 337 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 4 случая смерти и 170 случаев выздоровления.

Накануне было зарегистрировано 4 случая смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких дел 829.

Решением правительства РА от 11 января карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года для снижения риска распространения коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.