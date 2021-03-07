Азербайджанцы вели съемку на участке Сюник-Чакатен во время согласованного движения. СНБ

Относительно распространенной в Интернете съемки из автомобиля азербайджаноязычных людей в Сюникской области, Служба национальной безопасности Республики Армения уточняет, что видео в населенных пунктах участка Сюник-Чакатен общины Капан Сюникской области Республики Армения сняли азербайджанские военнослужащие, которые находились там с целью участия в трехсторонней рабочей встрече, организованной еще месяц назад, во время согласованного передвижения в сопровождении российских пограничников.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-центре СНБ РА, подчеркнув, что в указанном, а также в других смежных участках в настоящее время ведутся соответствующие текущие работы, и проводимые в каждом отдельном случае неофициальные публикации, направленные на обострение напряженности в обществе – неуместны и неприемлемы.

«В дополнение к заявлению Службы национальной безопасности Республики Армения от 20 декабря 2020 года и во избежание дальнейших спекуляций, сообщаем также, что армяно-азербайджанские пограничники (по месту нахождения) в сотрудничестве со своими российскими коллегами в настоящее время ведут работы по дислокации на участке Шурнух-Давид-Бек межгосударственной автомобильной дороги Горис-Капан в Сюникской области Республики Армения», - сообщили в СНБ РА, добавив, что слухи относительно и этого участка, распространяемые в СМИ и различных социальных сетях в последние дни и вызвавшие неуместное беспокойство общественности, также не соответствуют действительности.

В СНБ РА также сообщили, что ситуация на всех указанных территориях полностью контролируется пограничными войсками Службы национальной безопасности РА, еще раз призывая население не поддаваться на информацию, переданную из ложных источников, и воздерживаться от ее распространения.