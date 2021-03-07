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Азербайджанцы вели съемку на участке Сюник-Чакатен во время согласованного движения. СНБ

Азербайджанцы вели съемку на участке Сюник-Чакатен во время согласованного движения. СНБ

Относительно  распространенной в Интернете съемки  из автомобиля азербайджаноязычных людей в Сюникской области, Служба национальной безопасности Республики Армения уточняет, что видео   в населенных пунктах участка Сюник-Чакатен общины  Капан  Сюникской области Республики Армения сняли азербайджанские военнослужащие, которые находились там  с целью участия в трехсторонней рабочей встрече, организованной еще месяц назад,   во время  согласованного  передвижения  в сопровождении российских пограничников.

Об этом  Арменпресс сообщили в пресс-центре СНБ РА, подчеркнув, что в указанном, а также в других смежных участках в настоящее время ведутся соответствующие текущие работы, и проводимые в  каждом отдельном случае  неофициальные публикации, направленные на обострение напряженности в  обществе – неуместны и неприемлемы.

«В дополнение к заявлению Службы национальной безопасности Республики Армения от 20 декабря 2020 года и  во избежание дальнейших спекуляций, сообщаем также, что армяно-азербайджанские пограничники (по месту нахождения) в сотрудничестве со своими российскими коллегами в настоящее время ведут работы  по дислокации  на участке Шурнух-Давид-Бек межгосударственной автомобильной дороги Горис-Капан в Сюникской области Республики Армения», - сообщили в СНБ РА, добавив, что слухи относительно и этого участка, распространяемые в СМИ и различных социальных сетях в последние дни и вызвавшие  неуместное  беспокойство общественности,   также  не соответствуют действительности.

В СНБ РА также сообщили, что ситуация на всех указанных территориях полностью контролируется пограничными войсками Службы национальной безопасности РА,     еще раз призывая население не поддаваться на информацию, переданную из ложных источников, и воздерживаться от ее распространения.

 

 


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