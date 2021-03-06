Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

В Армении похолодает на 5-7 градусов

В Армении похолодает на 5-7 градусов

Температура воздуха в Армении понизится на 5-7 градусов.

Как передает Арменпресс, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что  после полудня 7-го, 8-го, 11-го марта в большинстве регионов, ночью 9-го марта  - в ВайоцДзоре, Сюнике и Арцахе ожидаются осадки, причем  в горных районах - в виде снега.

Температура воздуха днем 8-го марта понизится на 5-7 градусов 

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В Ереване  днем 6-гомарта, ночью 7-гомарта, с 9-10 марта ожидается погода без осадков. Осадки ожидаются  вечером 7-гомарта, 8 и 11 марта.


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