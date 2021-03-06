Ссора подростков в Гаваре закончилась поножовщиной

3 марта в Гаварское отделение полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен подросток (2004 г/р) с диагнозом «колотые ранения грудной клетки, геморрагический травматический шок, пневмоторакс».

Как передает Арменпресс, полиция РА сообщает, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаварского отдела Гегаркуникского областного управления полиции, выяснилось, что во время ссоры на улице Буниатяна в Гаваре подростку нанес ножевое ранение другой подросток (2005 г/р). Последний явился в Гаварское управление, откуда был доставлен в орган предварительного следствия.

Принимаются меры по обнаружению орудия преступления - ножа.

Назначены экспертизы. Ведется расследование.