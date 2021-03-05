Президент Армении присвоил дипломатические ранги

Указом, подписанным 4 марта, Президент Республики Армения Армен Саркисян присвоил служащим МИД дипломатические ранги. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента в указе говорится:

“На основании предложения Премьер-министра в соответствии с частью 3 статьи 132 Конституции, а также частью 1 статьи 21 Закона Республики Армения “О дипломатической службе”, присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла

Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Армения во Французской Республике Асмик Толмаджян;

Начальнику Департамента сопредельных стран Министерства иностранных дел Республики Армения Арсену Гагиковичу Авакяну.

Присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного Посланника и Полномочного министра Генеральному консулу Республики Армения в Эрбиле Аршаку Киракосовичу Манукяну.