Тигран Авинян принял регионального директора Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьяна Молинеуса

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 4 марта принял регионального директора Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьяна Молинеуса. На встрече также присутствовалa директор ереванского офиса Всемирного банка Сильви Босутро.

Вице-премьер поприветствовал гостя, выразив удовлетворение продолжающимся сотрудничеством со Всемирным банком, а также подчеркнув, что Всемирный банк является одним из важных партнеров Армении, совместная работа с которой выделяется положительными результатами.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, Себастьян Молинеус выразил радость по поводу своего визита в Армению, отметив, что хотя прошлый год был полон трудностей и тяжелых результатов, однако сегодня он видит в Армении надежду и веру в завтрашний день. В этом контексте он выразил готовность ВБ продолжить текущее сотрудничество, а также обозначить области, где есть возможности для совместной работы.

Вице-премьер представил текущие приоритеты экономической политики правительства Армении, коснувшись “Программы экономического реагирования” и ее отдельных компонентов, в частности, оказываемой сельскохозяйственному сектору поддержки, производства технической конопли и других культур, капитальных и градостроительных программ развития. Тигран Авинян подчеркнул важность “Программы экономического реагирования” с точки зрения восстановления экономики и возвращения ее на путь нормального развития.

Были также затронуты реформы государственного управления в Армении, в том числе процесс цифровизации услуг. Вице-премьер представил уже достигнутый в этом направлении прогресс, отметив, что инструмент электронной подписи будет доступен в этом году, и в самом ближайшем будущем планируется полностью запустить электронную платформу для около 400 услуг.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, энергетики, сельского хозяйства и водных ресурсов. Стороны подчеркнули необходимость локализации современных мировых технологических достижений во всех этих областях, что внесет существенный вклад в развитие и технологическое преобразование государства. В повестку встречи вошли также вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом, мерами по преодолению эпидемии, мероприятиями по нейтрализации вызванных ею социально-экономических последствий, а также активизацией усилий в борьбе с изменением климата и за зеленую экономику.