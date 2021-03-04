По словам Захаровой, оптимальная формула обмена пленными звучит так: «всех на всех»

Оптимальная формула обмена пленными между Арменией и Азербайджаном звучит так: «всех на всех». Как передает Арменпресс, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об армянских пленных.

«Позиция в подходах сторон к данной проблеме разная. Мы об этом говорим постоянно. Весьма значительно эти данные различаются. Цифры, которыми оперирует официальный Ереван периодически меняются. Из Баку другая информация. С учетом таких значительных расхождений мы рекомендуем обратиться по данному вопросу непосредственно к сторонам – азербайджанской и армянской. Я уверена, что они будут готовы предоставить собственные исчерпывающие разъяснения.

На сегодняшний день при посредничестве российских миротворцев, было возвращено в общей сложности 79 человек. 63 – это представители армянской стороны, 16 – азербайджанской. Со своей стороны хотели бы воспользоваться случаем и еще раз акцентировать российскую позицию на этот счет. Мы исходим из того, что оптимальная формула обмена звучит так: «всех на всех». Полагаем, что скорейшее решение данного вопроса позволит сторонам перевернуть трагические страницы в отношениях и сконцентрироваться на продвижении позитивной повестки дня, в том числе в экономической сфере. Об этом шла речь в ходе саммита лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве», - сказала Захарова.