Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин от имени Российского организационного комитета «Победа» вручил Председателю Правления – Генеральному директору ЗАО «Газпром Армения» Гранту Тадевосяну памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и грамоту, подписанную Президентом РФ В.Путиным, в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося 3 марта в Учебно-спортивном комплексе ЗАО «Газпром Армения».

Компания «Газпром Армения» удостоена высокой награды за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Поздравляя работников Общества, Посол Копыркин подчеркнул, что эта награда символична, поскольку «Газпром Армения» - важный и ключевой партнер в проведении различных мероприятий социального, культурного характера, организуемых под эгидой Посольства РФ в Армении.

«В прошлом году, который был юбилейным, компания «Газпром Армения» профинансировала программу по предоставлению пособий всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут на территории Республики Армения. Это очень существенная акция, которая вызвала действительно очень хороший резонанс. И эта награда - результат этой существенной работы. Это важная работа, поскольку речь идет не только о повышении имиджа самой компании, но и является реальным вкладом в плане социального развития, помощи людям, которые здесь живут», - отметил, в частности, С.Копыркин.

Выразив благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации за высокую оценку, Председатель Правления – Генеральный директор ЗАО «Газпром Армения» отметил, что компания готова продолжать плодотворное сотрудничество в рамках проектов, проводимых под эгидой Посольства России в Армении. Послу России были представлены основные направления деятельности ЗАО «Газпром Армения», реализованные компанией масштабные инвестиционные проекты, финансово-экономические показатели, а также презентация о работе Учебно-спортивного комплекса.

В ходе мероприятия Г.Тадевосян вручил ряду работников ЗАО «Газпром Армения» благодарственные письма Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Миллера за большой личный вклад в развитие газовой промышленности и многолетний добросовестный труд. После завершения мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации и Председатель Правления – Генеральный директор ЗАО «Газпром Армения» посетили школу и детский сад Учебно-спортивного комплекса. Послу были представлены их возможности и техническая оснащенность, а также условия ледовой арены и бассейнов, действующих в составе комплекса. Для гостей было специально организовано детское представление с участием воспитанников Учебно-спортивного комплекса.

Выразив благодарность Председателю Правления – Генеральному директору ЗАО «Газпром Армения» за организованное мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации отметил: «Было очень интересно ознакомиться с деятельностью «Газпром Армения» и работой Учебно-спортивного комплекса. Я здесь в первый раз и очень важно увидеть все своими глазами».