Мелкумян напомнил о связи политического кризиса и экономических проблем

ЕРЕВАН, 4 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Микаел Мелкумян, член фракции «Процветающая Армения» Национального собрания Республики Армения, призывает к скорейшему разрешению политического кризиса, чтобы экономические проблемы не усугублялись.

Как сообщает «Арменпресс», об этом депутат сказал в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

По словам Мелкумяна, экономические, финансовые и социальные проблемы в стране усугубляются. «Естественно, сегодня очень важен вопрос безопасности, но мы не должны забывать, что экономическая безопасность также является составной частью безопасности», - сказал депутат.

Он напомнил, что в 2020 году и январе 2021 года был экономический спад. «По моим подсчетам, мы теряем 5-7 миллионов долларов в день в валовом внутреннем продукте, потому что все находятся в состоянии ожидания, есть политический кризис, есть тотальный кризис, бизнес-планы не реализуются. Люди ждут, что будет», - сказал Мелкумян.

По его словам, даже если будет объявлено о проведении внеочередных выборов, люди не будут реализовывать ни одного серьезного бизнес-плана до окончания этих выборов и формирования нового правительства - так во всем мире.

Он считает экономическую революцию провалом, ссылаясь на работу системы государственного управления в качестве причины. По его словам, в системе государственного управления, например, инвестиционные вопросы не решаются месяцами, они затягиваются.