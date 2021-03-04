В Национальном собрании Армении продолжается четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в ходе заседания 4 марта в Парламенте состоится закрытое и тайное голосование по выборам судьи Кассационного суда.

Высший судебный совет на вакантное место судьи гражданской и административной палаты Кассационного суда выдвинул кандидатуры Самвела Григоряна, Армена Айкянца и Арсена Мкртчяна, однако Самвел Григорян объявил о самоотводе.

Депутаты во втором и первом чтении обсудят также проекты ряда законов и пакеты законодательных проектов.

В ходе четырехдневного заседания 3 марта в Национальном собрании правительство отвечало на вопрос депутатов. Вопросы были заданы премьер-министру Николу Пашиняну и членам правительства.