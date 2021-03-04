Его школой стала мать-природа

“Айастани Анрапетутюн”/«Арменпресс»

“В течение пятидесяти лет я ходил с ружьем по нашей горной и каменистой стране, я любил ее со всем ее очарованием и всеми кривизнами. И я узнавал ее шаг за шагом. Один за другим она открывала мне все свои тайны, потому что чувствовала, что я сын, ее неотъемлемая частичка ...

Прими все то, что я оставил на тропках, в золотых дебрях лесов, на пенном берегу горного озера. То, что я дал, принадлежит тебе, то, что я хранил в своем сердце, также принадлежит тебе. Прими все это с верой, друг мой ...

Природа меня спасает, оберегает и хранит. В конце концов, я любил ее больше всего на свете. Это замечательно. Меня не будет, но это дерево останется, эти яблоки останутся, этот утес останется. А от меня хоть что-нибудь останется?”.

Вахтанг Ананян

Таковы великие: они никогда не переоценивают то, что ими сделано, не преувеличивают свои достижения. Более того, сомневаются, оставят ли я что-нибудь … Так думал и гений Туманян: “Все, что я написал, писал мимоходом”. Также писал и бессмертный Дживан: “Все две песни - моя заслуга”. То же самое и с Вахтангом Ананяном, хотя его творческое наследие, с его уникальностью было одним из значительных явлений нашей современной литературы. Невозможно сравнивать его с другими писателями, нет столь горячо преданного подлинной истории и природе родной страны. Он оставил после себя уникальные в своем роде работы. Но сейчас его имя, кажется, забыто. В новой независимой Армении произведения этого автора даже пытались убрать из школьных учебников, и это в том случае, что имя Вахтанга Ананяна всегда было рядом с нашими самыми значительными писателями. Согласно литературной статистике, он первым среди армянских писателей перевел свои книги. Его произведения переведены на 40 языков и изданы тиражом более 25 миллионов экземпляров.

Акоп Срапян

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