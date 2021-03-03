Министерство соцобеспечения разработало законопроект стимулирования рождаемости

Министерство труда и социальных вопросов Армении внесло в обращение проект закона, способствующий стимулированию рождаемости и увеличению числа многодетных семей.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян.

“Рассматривая улучшение демографической ситуации в качестве приоритета, Министерство труда и социальных вопросов инициировало новые программы по предоставлению дополнительных государственных льгот и содействия многодетным семьям, которые позволят улучшить социальный статус многодетных семей, повысить эффективность предоставляемого им государственного содействия, поощрять рождение четвертого и следующего ребенка в семье”, - написал Аракелян.

С этой целью министерство ввело в обращение проект закона “О многодетных семьях”, согласно которому семьям с четырьмя и более детьми будут предоставлены следующие виды содействия: денежное содействие, страхование здоровья, улучшение жилищных условий, предоставление квартиры/дома, компенсация платы за образование, компенсация платы за посещение исторических и культурных центров, предоставление работающим многодетным родителям ежегодного дополнительного отпуска.

“Таким образом, эта программа поощрения многодетности будет способствовать стимуляции рождаемости, увеличению числа многодетных семей, удовлетворению их первоочередных жизненных потребностей и обеспечению демографической стабильности”, - отметил Месроп Аракелян.