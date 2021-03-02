Ереванский метрополитен отметит свое 40-летие

Один из символов Еревана - Ереванский метрополитен им. К. Демирчяна скоро отметит свой 40-летний юбилей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице Ереванского метрополитена в Facebook.

В сообщении Ереванского метрополитена отмечается, что в 1966 – 1970 гг. самым актуальным вопросом для нашей столицы было скорейшее урегулирование вопроса пассажирского транспорта. Проблема была обусловлена беспрецедентными темпами роста населения.

“Согласно новому плану Еревана, разработанному в 1962 - 1964 годах, транспортное обслуживание населения посредством метрополитена было названо самым эффективным и соответствовало перспективам развития столицы.

И будет сказано в честь тогдашних властей, в 1971 году им удалось получить разрешение на строительство подземного скоростного трамвая, затем в 1977 году было дано согласие и на его трансформацию в строительство метрополитена”, - говорится в сообщении.