Цены на цветные металлы - 01-03-21

ЛОНДОН, 2 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.68% и составила 2165.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.30% и составила 9148.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.58% и составила 2086.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.12% и составила 18675.00 долларов США, цена на олово снизилась на 10.99% и составила 23031.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.15% и составила 2804.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27337.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51800.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.