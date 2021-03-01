Эдуард Ованнисян обсудил с крупными налогоплательщиками отраслевые проблемы

Председатель Комитета государственных доходов и его заместители встретились с более чем 400 крупными налогоплательщиками республики, чтобы выслушать волнующие бизнес вопросы и предложения, согласовать пути дальнейшего сотрудничества. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Комитета государственных доходов Республики Армения.

Данная встреча завершила серию встреч для обсуждения вопросов налоговой и таможенной сфер по разным направлениям, начавшуюся 10 февраля в контексте укрепления партнерства между налоговым органом и налогоплательщиками.

Председатель Комитета государственных доходов, подводя итоги насыщенного вызовами и трудностями 2020 года, подчеркнул существенную роль крупных налогоплательщиков в обеспечении годовых показателей. “Участие крупных налогоплательщиков в объеме чистых налоговых поступлений довольно значимо - 71,1% или 773,3 млрд драмов, что для вас очень почетный и в то же время ответственный показатель. Мы ценим участие крупных налогоплательщиков в бизнес-процессах и поэтому считаем вас ключевым игроком налоговых поступлений.

Эдуард Ованнесян подчеркнул партнерский характер встречи, которая поможет уточнить общую с налогоплательщиками деятельность. Комитет уделяет первоочередное внимание качеству предоставляемых услуг, о чем свидетельствуют многочисленные работы, проделанные в этом направлении. “Мы подчеркиваем взаимную готовность и практические шаги по укреплению партнерской платформы КГД – бизнес”, - подчеркнул глава комитета.

В то же время председатель Комитета государственных доходов указал на нарушения, которые распространены среди крупных налогоплательщиков, напомнив, что комитет постоянно развивает аналитические навыки и инструменты контроля. Он призвал поднять вопросы, которые могут стать причиной нарушений, чтобы решить их в пределах компетенции Комитета государственных доходов, и создать необходимые предпосылки законопослушного поведения бизнеса в будущем.

Сообщив, что впервые решение о законопослушном статусе налогоплательщика будет закреплено Налоговым кодексом Армении, глава комитета отметил, что после принятия проекта хозяйствующие субъекты, проявляющие законопослушное поведение, смогут воспользоваться пакетом льгот. “Мы в первую очередь ожидаем от вас законопослушного поведения, которым вы сможете обусловить и стиль работы других представителей бизнес поля”.

Присутствующие на встрече налогоплательщики озвучили различные вопросы, касающиеся своей деятельности, как по быстрой растаможке грузов, определению таможенной стоимости, так и по облегчению расчетных документов. На вопросы кроме Эдуарда Ованнесяна, ответили и заместители председателя КГД по сферам их координации. Для обсуждения некпторых вопросов, озвученных на встрече присутствующими, требующих глубокого изучения, и поиска совместного решения глава комитета поручил в последующие дни организовать рабочие встречи со всеми заинтересованными сторонами.